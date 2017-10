Se intoarce Rusescu? Prima reactie dupa ce Becali a anuntat ca e gata sa-l repatrieze pe atacant

Steaua intentioneaza sa-l readuca pe Raul Rusescu. Fostul golgheter al Ligii I a mai evoluat in doua randuri pentru formatia ros-albastra, fiind intr-una dintre ocazii si golgheter al campionatului.

Stelistii anunta prin vocea patronului Becali ca intentioneaza sa-l readuca pe Raul Rusescu in urmatoarea perioada de transferuri. Trecut pe "linie moarta" la Ankaraspor, acesta are un viitor incert in fotbalul turc.

Revenirea lui Rusescu la Steaua nu este, insa, sigura! O spune chiar impresarul fotbalistului, cel care anunta ca atacantul are si alte oferte.

"Raul mai are contract doi ani de zile cu Ankaraspor, cu un salariu de 700 de mii de euro, asa ca multe lucruri se pot intampla. Sunt si alte cluburi care s-au interesat de el. La iarna o sa vedem unde o sa ajunga", a spus Dragos Sarbu pentru Ziare.com.

Rusescu a marcat de 7 ori pentru Ankaraspor in sezonul trecut, dupa ce in prima stagiune petrecuta acolo a marcat de 10 ori.

Ultima data cand a jucat la Steaua, sub forma de imprumut de la Sevilla, el a marcat 13 goluri.