SE FACE! Stanciu, aproape sa mai bata un RECORD de transfer. Anuntul facut in aceasta seara

Nicolae Stanciu o paraseste pe Anderlecht dupa doar un an si jumatate.

Nu pentru Premier League sau La Liga, asa cum visa in momentul in care s-a transferat de la Steaua. Izolat pe banca de la inceputul actualului sezon, Stanciu e la un pas de Sparta Praga. Afacerea e ca si inchisa, anunta surse apropiate clubului ceh. Mai sunt de stabilit doar cateva detalii minore inainte ca afacerea sa fie facuta publica.

Stanciu va fi cel mai scump jucator cumparat vreodata de Sparta. Acum, recordul e detinut de Tal Ben Haim, transferat de la Maccabi Tel Aviv in vara pentru 3 milioane de euro. Varianta imprumutului pare sa fi picat definitiv, astfel ca Anderlecht se asteapta sa primeasca cel putin 5 milioane de euro in schimbul lui Stanciu.



Mijlocasul ofensiv a fost cel mai scump transfer din istoria campionatului belgian in vara lui 2016, cand Anderlecht i-a platit Stelei 10 milioane de euro pentru a-l lua.