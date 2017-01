Schimba echipa? Agentul lui Andone a vorbit despre transferul la Fiorentina! Prima reactie

Italienii anunta ca Fiorentina il vinde pe Kalinic in China, iar in locul acestuia il vrea pe Florin Andone.

Andone a explodat la Deportivo in acest sezon, iar acum are oferte. Agentul sau spune ca sunt sanse mici sa plece din La Coruna dupa doar 6 luni.



"Fiorentina este clar un club mare, dar pana acum nu am primit o oferta. Florin e fericit la Deportivo, unde are un sezon bun si vrea sa continue. Se vorbeste despre Fiorentina si cluburi din Anglia, dar nu exista oferte. Nu cred, totusi, ca Florin va pleca de la Deportivo in ianuarie", a spus agentul atacantului, Juan Jose Moral, pentru firenzeviola.it.

Andone a ajuns in vara la Deportivo pentru 5 milioane de euro, dupa ce fost golgheterul din Segunda.

In afacerea transferului la Fiorentina ar fi implicat si Chivu, care lucreaza la o firma de impresariat care cauta jucatori pentru Fiorentina. Aceasta ar fi filiera prin care s-ar putea realiza transferul lui Andone la Firenze.

Andone a marcat 6 goluri in acest sezon la Super Depor.