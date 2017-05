Sansa pe care Adi Popa nici nu o visa atunci cand s-a transferat in Anglia: fostul stelist, la un meci de Premier League

Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro! "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00

Adi Popa si echipa sa, Reading, sunt la un meci de Premier League. Formatia romanului a reusit, marti seara, sa o invinga pe Fulham in meciul retur din semifinalele Play Off-ului, scor 1-0. Aseara, Reading si-a aflat si adversara!

Reading se va duela in finala Play Off-ului pentru promovarea in Premier League cu Huddersfield, echipa care a trecut aseara de Sheffield Wednesday, formatie de care apartine atacantul Sergiu Bus, imprumutat de Astra.

Huddersfield a trecut de Sheffield dupa doua rezultate de egalitate, 0-0 pe teren propriu si 1-1 in deplasare. In Play Off-ul de promovare nu se iau in considerare golurile in deplasare, astfel ca cei de la Huddersfield s-au calificat la loviturile de departajare, dupa ce au invins 4-3 la 11 metri.

Finala Play Off-ului pentru promovare se va disputa luni, 29 mai, pe Wembley.