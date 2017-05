Sansa lui Ianis! Italienii anunta ca Hagi Jr. va juca in ultima etapa din Serie A, la jumatate de an de la debutul cu Cagliari

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV! Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala Cupei U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari!

Ianis Hagi se pregateste pentru primele minute in Serie A dupa 7 luni de asteptare! Hagi Jr. are sanse mari sa evolueze pentru Fiorentina in ultima etapa a campionatului italian, impotriva Pescarei, anunta Gazetta dello Sport.

Jurnalistii italieni anunta ca Fiorentina va folosi mai multi jucatori care au fost rezerve ori care au jucat pentru echipa secunda in meciul cu Pescara. Astfel, alaturi de Ianis Hagi, in echipa Fiorentinei ar putea aparea si portarul Dragowski.

Ianis Hagi a jcuat 14 minute pentru Fiorentina in octombrie 2016, intr-un meci impotriva lui Cagliari, incheiat 5-3.