Sanmartean isi continua cariera de fotbalist! Anuntul surprinzator al mijlocasului

Jucatorul de 37 de ani nu vrea sa puna punct carierei de fotbalist si a anuntat ca are mai multe oferte de analizat.



Plecat de la arabii de la Al Taawon, fostul stelist a spus ca momentan se pregateste sa ramana intr-o conditie fizica buna si ca Nana Falemi este cel care il ajuta in acest sens. "Inca nu am pus bine la punct planurile de viitor. Sunt intr-o pauza prelungita, ma bucur de vacanta alaturi de familie. Ma antrenez cu Falemi, tin sa-i multumesc", a zis Lucian Sanmartean.

Acesta spune ca nu exclude nicio oferta pe care o are, insa si-ar dori sa evolueze in strainatate. "Orice discutie este deschisa pentru mine. Pentru mine ar fi ideal daca as putea continua undeva pe afara, pentru ca, pentru mine, situatia financiara este importanta, sunt spre final. Daca nu se concretizeaza nimic, as putea discuta si cu echipele din Liga 1. Mi-ar placea sa mai joc putin", a adaugat jucatorul.

Sanmartean a mai spus ca va lua decizia saptamana viitoare si ca simte ca inca poate juca.

"Sunt ceva discutii cu echipe din Liga 1, dar doar la discutii am ramas, pentru ca inca nu m-am hotarat. Mingea este la mine si o sa iau decizia in urmatoarele saptamani.Inca am placerea de a juca, organismul ma asculta, motivatie inca am. Este important pentru mine ceea ce isi doreste si familia”, a declarat mijlocasul.