SALVAREA pentru Chiriches! Ignorat la Napoli, capitanul nationalei are doua oferte pentru un transfer din iarna

Vlad Chiriches a jucat doar 133 de minute la Napoli in acest sezon.

Chiriches nu mai prinde echipa la Napoli, insa capitanul nationalei nu duce lipsa de oferte. Italienii au refuzat in vara ofertele de la Galatasaray si Besiktas si l-au asigurat pe fundasul roman ca e om important pentru antrenorul Sarri. Nu a fost asa, iar acum Chiriches isi face bagajele.



Vlad Chiriches e dorit de Bordeaux pentru un transfer din iarna, dar si de Trabzonspor, scrie presa turca. Fosta echipa a lui Bourceanu are probleme in acest sezon, e abia pe locul 11, iar sefii au promis intariri in defensiva in pauza de iarna. Si Dante de la Nice este in vizorul lor.



Chiriches e gata sa plece de la Napoli. A prins doar doua meciuri in acest sezon.