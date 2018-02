SA VINA MILIOANELE! Oferta de ULTIMA ora pentru Olaroiu! Poate fi din nou ZEU la echipa INDRAGOSTITA de el

Cosmin Olaroiu are o cota excelenta in zona Golfului. Negociaza cu unul dintre cele mai mari cluburi ale Asiei!

Oli are o propunere concreta din partea lui Al Hilal, supercampioana din Arabia Saudita pe care a mai pregatit-o din 2007 pana in 2009. Al Hilal l-a dat azi-noapte afara pe argentinianul Ramon Diaz si e disperata sa-l ia pe Olaroiu, anunta surse din Golf. Contactele ar fi inceput acum o luna, iar acum Olaroiu are oferta clara pe masa.

Chiar daca Hilal n-a avut cele mai bune evolutii de la startul sezonului, Diaz continua sa fie prima in liga saudita. Diaz a platit insa pentru jocul slab si pentru locul 4 in grupa de Liga Campionilor dupa doua etape. Sezonul trecut, tot cu Diaz antrenor, Al Hilal a jucat finala Ligii Campionilor (pierduta cu 2-1 la general, in doua manse, in fata japonezilor de la Urawa Red Diamonds), a castigat campionatul si Cupa Regelui.

Al Hilal a fost prima echipa din strainatate pe care a pregatit-o Olaroiu. Cu el pe banca, echipa din Riad a castigat un campionat, in 2008, si doua cupe ale Regelul. Olaroiu e liber din toamna, cand a parasit-o pe Al Ahli din Emirate.