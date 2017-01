"S-a trezit jucatorul de 10 milioane". Belgienii, incantati de forma lui Stanciu in prima luna a lui 2017

Nicusor Stanciu a inceput cum nu se poate mai bine anul 2017. Romanul a marcat in ultimele doua meciuri ale lui Anderlecht, bifand si una dintre cele mai frumoase reusite ale lunii in Belgia.

Autor a doua goluri in ultimele doua partide ale lui Anderlecht, cu St. Truiden si Westerlo, Nicusor Stanciu este unul dintre performerii echipei in 2017. Cel mai scump fotbalist transferat de formatia belgiana a iesit la rampa in primele partide ale anului, remarcandu-se prin fazele create, dar si prin golurile reusite.

Prestatiile lui Stanciu i-au facut pe belgieni sa exclame: "S-a trezit jucatorul de 10 milioane".

Intr-un articol publicat de Sportsactu.be, Stanciu este laudat pentru startul sau de an.

Jurnalistii belgieni noteaza ca Stanciu a avut parte de o pregatire buna in iarna si a reusit sa se adapteze inclusiv la cerintele si presiunea suporterilor.

"Supus constant la o mare presiune, a avut mult timp tendinta de a incerca sa faca diferenta cu absolut fiecare pasa ori actiune", noteaza sursa citata.

"Acum, Stanciu a inceput sa-si puna amprenta pe jocul lui Anderlecht. Saptamana trecuta a marcat un gol senzational dupa o cursa de 60 de metri, ceea ce nu parea capabil sa faca in prima parte a sezonului, cand se taia dupa primele 60 de minute de joc", mai noteaza Sportsactu.be

De asemenea, si antrenorul Rene Weiler l-a laudat: "A facut un joc foarte bun si cand el joaca asa, toata echipa este la un alt nivel", a spus tehnicianul.

Belgienii mai spun ca Stanciu nu a atins inca perfectiunea si ca mai rateaza unele pase, insa jocul sau este in crestere.