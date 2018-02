S-a TERMINAT! Rednic a FOST DAT AFARA de la Mouscron. Anuntul de ultima ora al clubului

Mircea Rednic n-a rezistat conflictului pe care l-a avut cu sefii clubului!

Saptamana indragostitilor de fotbal! Joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV: Steaua - Lazio Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Dupa ce le-a transmis ca nu va mai ramane la echipa din vara daca investitiile nu vor creste, Rednic a fost anuntat azi ca nu mai e nevoie de serviciile sale. Antrenorul roman o lasa pe Mouscron pe locul 12 in Belgia.

Cu Rednic pe banca, Mouscron a castigat o singura data in ultimele 6 meciuri.

"Conducerea lui Mouscron a luat decizia de a incheia colaborarea cu Mircea Rednic. Dupa ce a reusit mentinerea echipei in prima liga sezonul trecut si a avut un debut excelent in actualul campionat, Rednic n-a mai avut aceleasi rezultate. Cu doar 13 puncte castigate in ultimele 18 meciuri, conducerea lui Mouscron a trebuit sa reactioneze. Dupa ultimele declaratii, Mircea Rednic ne-a aratat ca nu mai e in pas cu proiectul nostru. Suntem in grafic sa-l realizam, dar nu vrem sa sarim nicio etape. Proiectul e pe 5 ani. Clubul nostru e ambitios, insa nu fara sa tina cont de strategia stabilita.

Ii multumim lui Rednic pentru munca sa din ultimele 15 luni si ii uram succes in continuare. Laurent Demol se va ocupa de antrenamente in perioada urmatoare. Studiem mai multe piste pentru banca tehnica pentru a gasi profilul care sa corespunda cel mai bine proiectului nostru", suna explicatia despartirii de Rednic pe site-ul oficial al lui Mouscron.