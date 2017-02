"S-a integrat in timp record!" Tosca, vedeta in Marca! Romanul a impresionat in cateva zile 

Alin Tosca e surpriza placuta a spaniolilor din aceasta iarna.

Tosca a ajuns la Betis cu cateva zile inainte de meciul cu Barcelona, dar a fost titular si a rezistat in fata celebrului trio MSN, iar Betis a obtinut o remiza uriasa, scor 1-1.

Cum apararea a fost principala problema a lui Betis din acest sezon, antrenorul echipei din Sevilla ii acorda o atentie speciala fundasului roman.

Tosca a continuat sa se integreze rapid in lotul lui Betis, chiar daca este la prima experienta in afara tarii, scrie Marca.

Jucatorul roman inca nu stie limba spaniola, dar comunica perfect in limba engleza cu antrenorul si colegii sai. Toca a inceput cursurile de limba spaniola in cadrul clubului, dar in cateva zile i se va alatura si sotia lui, cea care il va ajuta. Ea a locuit trei ani in Spania si cunoaste limba.

Tosca i-a impresionat pe colegii sai saptamana trecuta in La Coruna, cand a primit botezul. Fundasul roman s-a urcat pe scaun, a cantat si a dansat, spre amuzamentul jucatorilor de la Betis.

Tosca a ratat vinerea trecuta intalnirea cu Florin Andone, pe care urma sa-l aiba ca adversar direct in teren. Meciul a fost amanat din cauza unor probleme la stadionul lui Deportivo.

Urmatorul meci al lui Betis este programat sambata, de la ora 14:00, cu Valencia, iar Tosca este anuntat titular.