S-a facut transferul de 30 de milioane, Stanciu asteapta cu bagajele la usa! Anuntul facut la Bruxelles

Nicolae Stanciu isi poate schimba echipa in primele zile din 2018.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Besiktas s-a inteles cu Everton pentru Cenk Tosun. Atacantul turc pleaca in Premier League pentru 30 de milioane de euro. Besiktas cauta optiuni pe piata pentru a se intari cat mai repede. Stanciu e unul dintre jucatorii care ii plac antrenorului Gunes, iar o parte din banii obtinuti pe Tosun s-ar putea indrepta spre Anderlecht pentru mijlocasul roman.



Nu pentru un transfer definitiv, insa. Presa din Belgia scrie ca Stanciu ar urma sa fie imprumutat pentru 6 luni, apoi cumparat definitiv de Besiktas in cazul in care va confirma la Istanbul.

Surpriza n-ar fi plecarea lui Stanciu din Belgia, ci o intoarcere radicala a situatiei. Mai multe surse de presa de la Bruxelles sustin ca romanul a avut o discutie cu sefii lui Anderlecht in care i s-ar cerut sa ramana pana la finalul sezonului. Chiar daca n-ar pimit prea multe sanse de a juca dupa schimbarea antrenorului, Stanciu ar urma sa joace mai mult in noul an, sustin belgienii.



Stanciu e cel mai scump jucator transferat vreodata de Anderlecht. Becali a primit 10 milioane de euro in schimbul sau.