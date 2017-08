Rusii l-au dat DISPARUT pe Ivan! Ce se intampla cu transferul de 3 milioane de la Craiova

Andrei Ivan a ajuns la Krasnodar in aceasta vara, insa nu a jucat pana acum intr-un meci oficial.

Ivan a plecat in Rusia cu sperante mari, dupa un sezon bun la Craiova. Rusii au platit 3 milioane de euro ca sa-l ia de la CSU, insa pana acum nu l-au folosit deloc in meciurile oficiale din noul sezon.



Initial, presa rusa anunta probleme cu actele de transfer, insa Federatia rusa a negat infiormatia. Acum, antrenorul de la FC Krasnodar a elucidat misterul. "De ce nu joaca Ivan? Nu este pregatit sa o faca", a afirmat Igor Shalimov, intr-o conferinta de presa.



6 meciuri oficiale a disputat Krasnodar in acest sezon.