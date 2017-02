Rotariu le-a declarat razboi lui Stanciu si Chipciu in Belgia: "Aici eu sunt lider!" 

Dorin Rotariu nu are timp de prietenie cu Stanciu si Chipciu in Belgia.

Ajuns la Brugges in ultima zi de transferuri, Rotariu e pregatit sa lupte cu colegii sai de la nationala pentru titlul de campion.

Cu Stanciu si Chipciu, Anderlecht vaneaza pozitia de lider a lui Rotariu din campionatul belgian. Razvan Marin a semnat si el cu Standard, insa echipa din Liege nu are pretentii la campionat in acest sezon.

Rotariu e ajutat de Stanciu si Chipciu sa se acomodeze in fotbalul belgian, insa pe teren lucrurile sunt diferite. Fostul lor rival de la Dinamo e fericit ca in Belgia ii priveste de sus pe cei doi.



"In Romania eram rivali, asa e si acici, dar diferenta e ca aici eu sunt lider", spune Rotariu in presa din Belgia.

Brugges are 3 puncte avans fata de Anderlecht in campionat dupa 25 de etape.