Rotariu a preluat numarul 29 la Brugges! Cand poate sa debuteze in Belgia

Dorin Rotariu a semnat cu Brugges in ultima de zi de transferuri!

Rotariu a ajuns in Belgia pentru 2,2 milioane euro, suma ce urmeaza sa fie impartita intre Dinamo si Timisoara in mod egal. Rotariu va castiga 400.000 de euro pe sezon in Belgia si se va lupta cu Stanciu, Chipciu si Razvan Marin pentru titlu si cupele europene.

Rotariu si-a ales numarul 29 la noua sa echipa, aceasta fiind data sa de nastere. Sportescu.ro scrie ca mijlocasul a primit un apartament si un Mercedes din partea noului club.

Rotariu poate sa debuteze la noua echipa duminica, impotriva celor de la Charleroi.

"Vreau in primul rand sa am evolutii cat mai bune aici si sa imi ajut echipa. Este un campionat puternic si sper sa ma acomodez cât mai bine, sa demonstrez ce pot, mai intai", a spus Dorin Rotariu pentru sursa citata.