Romanii cuceresc Belgia! Rotariu a impresionat la debutul pentru Brugges! Mesajul antrenorului sau

Dorin Rotariu a debutat la Brugges in victoria cu Charleroi din campionat.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Romania are jucatori la cele mai importante echipe din Belgia. Dorin Rotariu este liderul campionatului cu Brugges, iar meciul de debut a fost laudat de antrenorul sau, legendarul Michel Preud'homme.

"Incursiunile lui Dorin Rotariu au fost foarte bune. S-a antrenat o singura data impreuna cu restul lotului, dar uitandu-ne direct la joc a fost ok. Pare sa aiba multa incredere. Felul in care a jucat intre linii imi intareste convingerea ca am facut o alegere buna", a declarat Michel Preud'homme, la finalul meciului Brugge - Charleroi 1-0.

Rotariu s-a declarat fericit dupa primul meci in tricoul noii sale echipe si spune ca e o diferenta mare fata de Liga I.

"Sunt bucuros ca am castigat. Daca antrenorul iti cere sa intri, trebuie sa fii gata. Sper sa mai primesc sanse pe viitor si voi fi pregatit. Deja este o mare diferenta fata de fosta mea echipa, Dinamo.

E o competitie mai puternica si mai stransa decat in Romania. Sunt bucuros de alegerea facuta. Iubesc tara si am fost primit foarte bine de fani, jucatori si staff-ul tehnic. E o mare familie. Vreau sa ajut echipa in campionat, apoi la nivel european", a spus Dorin Rotariu, conform site-ului oficial al clubului belgian.



Rotariu spune ca urmarea deja campionatul belgian la TV si abia asteapta sa se dueleze in play-off cu Stanciu si Chipciu, fostii sai rivali de la Steaua.



"Vorbesc in permanenta cu Stanciu si Chipciu, este normal, suntem colegi la nationala. Inainte sa semnez am cerut informatii de la ei, mi-au spus ca e un campionat bun, desi stiam si eu de la TV. Pe langa meciurile din Spania si Anglia, urmaream si campionatul belgian in fiecare saptamana. Acum doua saptamani am vazut meciul dintre Brugges si Standard, am vorbit si cu Collins Fai (Standard), e fostul meu coleg de la Dinamo", a spus mijlocasul roman.



Pe langa Rotariu, Stanciu si Chipciu, un al patrulea roman joaca din aceasta iarna in Belgia, Razvan Marin la Standard Liege.