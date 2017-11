Rezultat RUSINOS pentru Lucescu! Turcia, invinsa de Albania intr-un meci amical

Turcia nu-si revine dupa ratarea Cupei Mondiale si infrangerea din amicalul cu Romania.

Reprezentativa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, a fost invinsa, luni, cu scorul de 3-2, de selectionata Albaniei, intr-un meci amical disputat in Antalya, in care de la oaspeti a fost eliminat un jucator in minutul 42.

Albania a deschis scorul prin Sadiku, in minutul 24. Acelasi jucator a marcat si in minutul 39, cu trei minute inainte de eliminarea lui Memushaj din nationala Albaniei. Al treilea gol al invingatorilor a fost inscris de Grezda, in minutul 56.

Pentru Turcia au marcat Cengiz Under ’47 si Emre Akbaba ’60.

Nationala Turciei a inceput meciul cu urmatorul “11”: Volkan Babacan, Atila Turan, Serdar Aziz, Okay Yokuslu, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Barıs Yardımcı.

Acesta a fost al saselea meci al lui Lucescu la conducerea echipei Turciei, iar bilantul tehnicianului roman este de o victorie, o remiza si patru infrangeri (inclusiv intr-un amical cu Romania).

Alte rezultate din partidele amicale disputate luni:

Armenia – Cipru 3-2

Au marcat: Ishkhanyan ’16, Haroyan ’38, Mkhitaryan ’63 (penalti) / Laifis ’50, Sotiriou ‘89

Georgia – Belarus 2-2

Au marcat: Sikharulidze ’35, Dvali ’50 / Stasevich ’24, Nekhajchik ‘66

Venezuela – Iran 0-1

A marcat: Alireza Jahanbakhsh ‘57

Bulgaria - Arabia Saudita 1-0

A marcat: Popov ‘81