Revolutia imposibila! Surpriza totala: pe ce post a ajuns sa joace Alex Chipciu la Anderlecht

Anderlecht a ajuns la 5 meciuri fara victorie. Chipciu e si el in criza.

Tragedia care i-a lovit familia, moartea tatalui sau, l-a tinut departe de teren aproape doua luni. Chipciu a revenit la Anderlecht, unde antrenorul Vanhaezebrouck s-a gandit sa-l reinventeze. Obisnuit inca de cand era la Steaua sa fie sacrificat ca fundas dreapta, Chipciu a jucat la Anderlecht mijlocas central! Vanhaezebrouck nu-l considera jucator de banda, astfel ca noul rol poate deveni ceva comun in viitorul apropiat. Fortat in centru, Chipciu n-a dat randamentul asteptat. A primit note mici in ziarele din Belgia. Het Niewsblad i-a dat 4, in timp ce La Derniere Heure l-a notat cu 4!

Chipciu n-are niciun gol marcat si doar o pasa de gol de la inceputul sezonului. Anul trecut, fotbalistul a dat 3 goluri si 8 assisturi.