Reghecampf invata de la Pochettino si Guardiola: "Nu suntem prieteni la catarama, dar vorbesc cu ei"

Laurentiu Reghecampf vrea sa fie antrenor de Premier League, iar pentru asta ia lectii direct de la Pep Guardiola si Mauricio Pochettino.

Reghe spune ca tine legatura cu cei doi antrenori, doi dintre cei mai buni manageri din lume la ora actuala. Reghe a aflat ca Guardiola a facut cursuri de psihologie pentru a-si intelege mai bine jucatorii.



"Vorbesc cu Pochettino si Guardiola. Guardiola a facut recent cursuri de psihologie in State. De ce? Ca sa inteleaga si mai bine jucatorii, cum sa comunice si mai eficient cu ei, cum sa se faca si mai bine inteles. Guardiola, da! Pentru ca e foarte dificil cand ai numele pe care le are el in echipa. Cu cat sunt mai buni jucatorii, cu atat mai dificile devin lucrurile pentru antrenor. Sunt caractere foarte puternice si au orgolii foarte mari. E valabil peste tot.

Cu atacantii, spre exemplu, e cel mai dificil de lucrat. Pentru ca ei sunt cei mai capriciosi din echipa. De ce? Pentru ca sunt cei mai buni si castiga cel mai mult, iar ei stiu asta si profita, chiar si la nivel inconstient, cumva. Eu il am pe Matar, capitan, care da goluri si imi castiga meciuri. Si care mai are si ani buni de cand e la Al Wahda. Am sase internationali la echipa, printre care si ungurul Dzsudzsák, venit de la Bursaspor.

Trebuie sa stii cum sa ii iei pe fiecare in parte, sa ii faci sa joace ce vrei si sa le protejezi si orgoliile in acelasi timp. Nu e chiar floare la ureche. Nu suntem chiar prieteni la catarama, daca la asta te referi. Dar vorbesc cu ei, da. Un antrenor invata lucruri mereu, chiar si ei, uite! Daca crezi ca le stii pe toate, ai esuat ca antrenor", a spus Reghe in Fanatik.