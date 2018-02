REGHE, MECI DE INFARCT IN EMIRATE // Partida incredibila pentru antrenorul roman! Echipa adversa a RATAT penalty la ultima faza. VIDEO

Al Wahda a obtinut o victorie dramatica in campionatul din Emirate.

Echipa antrenata de Reghecampf s-a impus cu 4-3 in meciul cu Al Wasl din campionatul Emiratelor.

A fost un meci nebun, cu mai multe rasturnari de scor. Totul se putea termina dramatic pentru Reghe, insa adversarii au ratat penalty la chiar ultima faza a partidei.



Tagliabue, Chang Woo, Batna si Matar au marcat pentru Al Wahda, in timp ce Canedo si Lima de doua ori au marcat pentru adversarii lui Reghe.

Al Wahda e pe primul loc in campionatul din Emiratele Arabe Unite, cu 33 de puncte in 15 etape. Al Ain are un punct mai putin, dar si un joc nedisputat.