Reghe a dat lovitura in Emirate! Prima URIASA dupa castigarea primului trofeu cu Al Wahda

Laurentiu Reghecampf a castigat primul trofeu in Emirate, iar seicii il rasplatesc pe masura.

Echipa lui Reghecampf s-a impus cu 2-0 in fata lui Al Jazira si a luat Supercupa Emiratelor! Batna si Dzsudzsak au marcat golurile victoriei lui Wahda in fata campioanei din sezonul trecut. Al Jazira a participat recent la Mondialul Cluburilor si a facut un meci excelent in fata lui Real Madrid, care a invins-o in semifinale doar cu 2-1 dupa un gol marcat de Bale in minutul 81!

Reghecampf a semnat cu Al Wahda pentru un salariu de 1 milion de euro pe an, completat de bonusuri consistente pentru peformanta. Fostul antrenor al Stelei va incasa 500.000 de euro pentru castigarea Supercupei, scrie TelekomSport.

Al Wahda ocupa locul 2 in campionatul din Emirate, la 4 puncte in spatele lui Al Ain, cu un meci mai putin disputat.