Reactia lui Sumudica dupa ce a ratat sansa de a incheia 2017 pe podium in Turcia! Ce a spus dupa infrangerea de astazi

Kayserispor, echipa lui Marius Sumudica, Silviu Lung si Cristi Sapunaru, a pierdut cu 0-1 meciul cu Yeni Malatyaspor, disputat pe terenu propriu.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Marius Sumudica s-a declarat incantat de atitudinea jucatorilor sai, in ciuda infrangerii care o tine pe Kayseri pe locul 5 in campionat.

Kayserispor va mai juca pe 27 decembrie in Cupa Turciei, impotriva celor de la Antalyaspor.

"Jucatorii au facut un meci bun. Am facut tot ce am putut. Am jucat bine in prima repriza, dar apoi am primit gol. In a doua parte am avut un adversar care s-a aparat. Cred ca, pentru mine, fotbalul are nevoie de un pic de vacanta de Craciun", a declarat Marius Sumudica.

Kayserispor incheie anul pe locul 5 in Turcia, cu 30 de puncte acumulate in 17 etape.