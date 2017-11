Vrea sa fie ZLATAN de Romania! Pustiul senzatie transferat din liga a 2-a cu 500 000 de euro are 5 goluri in 5 meciuri! VIDEO

Dupa un start dificil, a devenit golgeterul echipei!

Pustiul Adi Petre (19 ani) le arata danezilor de la Esbjerg ca n-au dat degeaba 500 000 de euro pentru a-l aduce de la UTA. Desi echipa lui a pierdut cu 4-2 in ultima etapa, atacantul a fost vedeta meciului. Petre a marcat de doua ori si a ajuns la 6 reusite in 9 partide jucate in acest sezon.

Sezonul trecut, Petre a inscris de 28 de ori in 29 de meciuri.