Razvan Rat a plecat de la Rayo Vallecano! Anuntul oficial al clubului spaniol si reactia jucatorului

La 36 de ani, Razvan Rat a ramas liber de contract.

Rat s-a despartit dupa doi ani si jumatate. Fundasul in varsta de 36 de ani nu a jucat niciun minut in acest sezon, dupa ce anul trecut a avut 16 aparitii.

"Razvan Rat nu mai este jucatorul lui Rayo", a postat clubul spaniol pe Twitter, fara a oferi alte detalii.

"Ne-am despartit pe motive economice, nu am fost dat afara. Pentru Rayo era foarte greu sa ma suporte din punct de vedere economic asa ca ne-am despartit. Mai aveam 2 ani si jumatate contract

Eu sunt impacat cu decizia luata si nu am nicio problema. Vom vedea ce va fi. Spre surprinderea unora exista variante, am optiuni de a continua in primul rand aici in Spania, dar nu sunt deocamdata convins" a spus Razvan Rat la Digi Sport.

OFICIAL | Razvan Rat deja de ser jugador del Rayo Vallecano. pic.twitter.com/KJPbL4R38o — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 31, 2018