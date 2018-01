Razvan Marin, un nou meci mare la Standard! Pasa de gol in Cupa Belgiei  

Razvan Marin continua seria evolutiilor bune la Standard.



Dupa ce in urma cu cateva zile a dat o pasa de gol la reusita de 3-3 in meciul cu Anderlecht, mijlocasul roman a recidivat.



Razvan Marin a oferit pasa la al doilea gol marcat de Emond in partida cu Clube Brugge din semifinalele Cupei Belgiei. Emond a marcat in minutele 19, respectiv 25.



Returul partidei cu Brugge se v disputa pe 8 februarie.