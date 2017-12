Razvan Marin trece prin momente fantastice in Belgia! Este in echipa etape dupa ultimul gol pentru Standard

Fostul jucator de la Viitorul a marcat 5 goluri in prima parte a sezonului.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Razvan Marin a fost inclus de catre cei de la Walfoot in echipa etapei a 21-a din campionatul Belgiei, in care a inscris unicul gol al lui Standard Liege in meciul pierdut cu 2-1 pe terenul lui KV Kortrijk.

Internationalul roman a deschis scorul din penalty, in min. 65. Marin, integralist cu Kortrijk, are 18 jocuri si 3 goluri in campionat, 3 partide si 2 goluri in Cupa Belgiei.

Antwerp, formatia pregatita de Ladislau Boloni, are doi jucatori in echipa etapei, dupa ce a invins-o la scor de forfait pe Sint-Truidense VV, chiar pe terenul acesteia. Cei doi jucatori sunt mijlocasul Sambou Yatabare, autor al unui gol, si fundasul Bayal Sall, despre care Boloni s-a aratat nemultumit in aceasta saptamana fiindca are "niste kilograme in plus".

Anderlecht, la care mijlocasii romani Alex Chipciu si Nicolae Stanciu nu au mai jucat in ultima perioada, este reprezentata si ea de doi jucatori: fundasul Leander Dendoncker si foarte tanarul atacant Francis Amuzu, 18 ani, care a debutat in aceasta luna.

Iata formatia ideala a etapei, in viziunea site-ului citat: Thomas Kaminski (Kortrijk) - Bayal Sall (Antwerp), Leander Dendoncker (Anderlecht), Dorian Dessoleil (Charleroi) - Gaetan Hendrickx (Charleroi), Sambou Yatabare (Antwerp), Hans Vanaken (FC Bruges), Razvan Marin (Standard) - Steve De Ridder, Francis Amuzu (Anderlecht), Abdoulay Diaby (FC Bruges).