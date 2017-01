Razvan Marin s-a impus deja la Standard! Reactia antrenorului dupa ce a reusit pasa de gol! 

Razvan Marin a fost titular pentru prima data la Standard si a reusit o pasa de gol.

Mijlocasul adus de la Viitorul in urma cu o saptamana s-a impus deja la Standard.

Belgienii nu ii lasa deloc timp de adaptare jucatorului transferat pe 2,5 milioane de euro din Romania. Marin a centrat decisiv, dar Standard a facut doar 2-2 cu Eupen, iar antrenorul anunta schimbari de efectiv. Romanul poate profita pentru a ramane in primul 11 si in meciurile urmatoare. Marin a fost rezerva in derby-ul cu Brugges, inainte chiar sa fie prezentat oficial. "Avem un lot numeros, putem sa facem rotatii, o sa vedem cine nu a dat randament si o sa luam deciziile necesare", a spus antrenorul Aleksandar Jankovic.

Standard Liege e pe locul 9 in acest moment in campionat.

Pasa reusita de Razvan Marin