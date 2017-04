ULTIMA ORA! Razvan Marin a ramas fara antrenor! Un roman e favorit sa preia Standard Liege

Omul care l-a adus pe Marin la Standard a fost demis de conducere.

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht

Antrenorul Aleksandar Jankovici, in varsta de 44 de ani, antrenorul lui Razvan Marin la Standard Liege, a fost demis, a anuntat, luni, clubul belgian.

"Standard si Aleksandar Jankovici au decis sa puna capat de comun acord colaborarii lor", a anuntat clubul belgian.

Dupa ce a incheiat pe locul 9 in sezonul regulat, Standard este in prezent pe locul cinci in grupa A a play-off-ului, cu doua puncte.

Interimatul la Standard va fi asigurat de José Jeunechamps, in varsta de 49 de ani, care a colaborat si cu Ladislau Boloni.

Cotidianul La Derniere Heure anunta ca Ladislau Boloni este favorit sa se intoarca la Standard la finalul sezonului. E antrenorul care a adus ultimul titlu la Liege si e unul din favoritii fanilor. Totusi, sefii au ambitia sa atraga un nume mare precum Claudio Ranieri sau Sergio Conceicao, insa au sanse mici de reusita.

Peter Maes si Franky Vercateuren mai sunt si ei in carti pentru postul de la Standard. Si Rednic a negociat cu Standard si ar putea reveni in atentia sefilor clubului. Tocmai a salvat-o pe Mouscron de la retrogradare si are imagine buna in Belgia.