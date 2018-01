Razvan Lucescu si-a facut transferurile de titlu! PAOK se bate pentru primul campionat dupa trei decenii de asteptare

Razvan Lucescu a facut doua transferuri la PAOK in ultima zi de mercato.

PAOK i-a transferat astazi, in ultima zi oficial de mercato, pe Thibault Moulin (28 de ani) si Marko Mihojevic (21 de ani).



Moulin a fost cumparat cu 1.5 milioane euro de la Legia Varsovia, in timp ce Mihojevic a venit din tara natala, de la FK Sarajevo, pe 500.000 euro.



PAOK se lupta pentru primul titlu dupa mai bine de trei decenii de asteptare.



Echipa lui Razvan Lucescu are 43 de puncte dupa 19 etape, cu unul mai mult decat marea rivala Olympiakos si cu doua peste AEK Atena.