"Razvan Lucescu nu e iubit aici! Probabil ca nu va fi niciodata! Dar va fi intotdeauna respectat!" Lupta lui Lucescu Jr. pentru titlul cu PAOK, vazuta prin ochii unui grec

Jurnalistul elen Sotirios Milos a scris pentru www.sport.ro despre aventura lui Razvan Lucescu in Grecia. Lucescu Jr e pe primul loc cu PAOK Salonic, una dintre echipele de mare traditie ale Greciei, fiind in lupta cu Olympiakos, una dintre cele mai titrate formatii de pe continentul european.

In fotbal, cand castigi esti cu adevarat bun! Cand perzi, nimeni nu mai are nevoie de tine! Asta este destinul antrenorilor de fotbal din toata lumea! Razvan Lucescu nu face exceptie, dar pentru el este chiar mai complicat de atat.

El nu este iubit de fanii lui PAOK si probabil nu va fi niciodata! Stiu ca suna foarte ciudat. Dupa ce au invins cu 4-0 pe nou-promovata Lamia, vulturii alb-negri au trecut pe primul loc dupa 34 de luni, fiind neinvinsi dupa 7 meciuri, dar avand si cea mai buna aparare si, de asemenea, cele mai multe ocazii create. Acest lucru nu este, cu siguranta, putin pentru o echipa care nu a mai luat titlul de 31 de ani.

Nu e putin lucru nici pentru un antrenor care a preluat echipa in august dupa o pregatire dezastruoasa facut cu sarbul Alexandar Stanojevic, care a fost demis dupa doar 56 de zile.

Deci, care e problema dintre fani si Razvan? De ce nu ii sunt recunoscute meritele pe stadionul Toumba?

Radacinile problemei sunt adanci si dateaza din perioada cand Razvan Lucescu antrena la Xanthi.

"Esti ca al doilea tata pentru mine", l-a descris Razvan Lucescu pe patronul lui Xanthi, Christos Panopoulos, acum 2 saptamani, la aniversarea de 50 de ani a micutului club. Cu cateva minute inainte, patronul, care este considerat intre cei mai dificili din fotbalul elen, l-a prezentat oamenilor de la petrecere: "El este Razvan, cel mai bun prieten al meu".

E usor de inteles ca perioada petrecuta de Razvan la Xanthi a fost nu numai de succes din punct de vedere profesional, dar si din punct de vedere personal. Antrenorul roman, precum si familia acestuia, s-a adaptat foarte bine in micutul oras din nord-vest, de la granita cu Turcia. Lucescu si Xanthi au devenit sinonime in fotbalul din Grecia. Echipa era dupa chipul si asemanarea lui Lucescu. Arata pe teren pasiune, era aproape de fiecare data perfecta din punct de vedere tactic, avea un spirit de lupta exceptional si pierdea foarte greu! A sunat foarte ciudat cand patronul lui PAOK, Ivan Savvidis, a spus la prezentare: "Am decis sa-l angajam pe domnul Lucescu pentru a nu-l mai avea ca adversar".

E adevarat! Razvan a fost ca un Nemesis pentru PAOK. Echipa din Salonic a reusit sa castige doar de doua ori din 9 meciuri, ceea ce este unic pentru un club mediocru asa cum este Xanthi. A fost ceva mai mult. In spatele acestor succese s-a vazut inspiratia de mare antrenor a lui Razvan, care a facut tot ce i-a stat in putinta sa scoata din ritm pe PAOK. Jocul fragmentat, multe schimburi de replici teatrale cu banca de rezerve adversa sau al patrulea arbitru, cateva iesiri pasionale, totul pentru a absorbi presiunea si a-i enerva pe rivalii de pe banca sau din tribune.

Mai ales cand juca la Salonic impotriva lui PAOK, Razvan reusea ca un maestru sa-si protejeze echipa si scotea mereu un rezultat bun.

Unii suporteri ai lui PAOK nu vor uita niciodata comportamentui lui si nu-l vor ierta sau placea vreodata. Altii dintre fanii lui PAOK spun ca Razvan a facut niste gesturi nepotrivite, dar este o teorie care nu s-a demonstrat niciodata. In orice caz, intre fanii lui PAOK si Razvan Lucescu a existat mereu o poveste plina de conflicte.

Suna ciudat, dar lui Razvan Lucescu pare ca destinul i-a adus in fata aceasta slujba la PAOK, cea mai grea a carierei. Clubul din Grecia a facut cea mai impresionanta campanie de achizitii din ultimii ani (Vierinha, Carlos Zambrano, Omar El Kaddouri, Mauricio) si are buget de 28 de milioane, dar acesti jucatori au venit la finalul lunii august, cand campionatul incepuse deja. Deci, Lucescu a trebuit sa o ia de la zero. Pe langa faptul ca a trebuit sa ridice echipa din punct de vedere fizic dupa o pregatire dezastruoasa, Lucescu a fost nevoit sa integreze in primul 11 si noile vedete aduse in ultimul moment.

In acest tabloul ciudat trebuie adaugata presiunea pe care o fac fanii lui PAOK si faptul ca PAOK a schimbat 11 antrenori incepand cu 2010, cand a plecat cel mai iubit tehnician din ultimii ani, Fernando Santos. Cu siguranta, nu e cea mai usoara meserie din lume!

E greu, dar asa fost intotdeauna pentru el, obligat mereu sa demonstreze ca nu este fiul lui Mircea Lucescu, ci Razvan Lucescu, un antrenor cu ideile lui si cu stilul sau! Poate asta a fost destinul lui si asta il motiveaza cel mai bine. Sa demonstreze altora ca gresesc. Chiar si cei care nu-l plac, il respecta...

Autor: Sotirios Milios, editor sdna.gr, redactor inpaok.com si al ziarului Forza.