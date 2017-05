Razvan Lucescu, mai aproape de lovitura vietii! Grecii anunta pe prima pagina: "E intre favoritii sefilor lui Olympiakos"

Razvan Lucescu a avut parte de doua sezoane bune la Skoda Xanthi, echipa cu care a reusit performante peste asteptarile conducerii si fanilor. La finalul acestei stagiuni, fostul antrenor al Rapidului, dar si selectioner al echipei nationale, a decis sa nu isi mai prelungeasca intelegerea.

Razvan Lucescu s-a despartit de Xanthi si asteapta oferte din partea altor cluburi. Antrenorul roman a impresionat in cei doi ani pe care i-a petrecut in Grecia, iar intre echipele care s-au aratat interesate de serviciile sale se afla chiar marile forte ale fotbalului elen: Olympiakos si Panathinaikos. Chiar la campioana Greciei ar putea ajunge Lucescu Jr.

Publicatia elena Sport24 noteaza astazi ca Razvan Lucescu este unul dintre antrenorii considerati favoriti sa o preia pe Olympiakos.

Supercampioana Greciei l-a dorit pe Mauricio Pellegrino (45 de ani), tehnician care a pregatit-o in sezonul recent incheiat pe Deportivo Alaves, finalista a Cupei Spaniei. Potrivit jurnalistilor eleni, Pellegrino a decis, insa, sa revina in tara natala, Argentina, pentru a fi mai aproape de familia sa. In aceste conditii, Olympiakos s-a reorientat si Lucescu a redevenit o tinta.

Alaturi de Lucescu, pe lista intocmita de cei de la Oly se mai afla doi antrenori. Acestia urmeaza sa aleaga foarte curand antrenorul, dat fiind ca echipa va trebui sa inceapa pregatirile in vederea preliminariilor UCL.

Olympiakos va juca in turul 3 preliminar al UEFA Champions League, pe ruta campioanelor, si va putea intalni Viitorul!