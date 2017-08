Razvan Lucescu a luat un fost stelist la PAOK. Primul om convins de acesta sa mearga la Salonic si primul interviu

Razvan Lucescu (48 de ani) a fost numit ieri in functia de antrenor principal al formatiei elene PAOK Salonic. Acesta a reusit sa-l convinga si pe italianul Matteo Spatafora sa-l urmeze.

Lucescu va colabora la PAOK cu un fost stelist. Italianul Matteo Spatafora, preparator fizic care a lucrat ultima data la FCSB, a acceptat sa il urmeze pe tehnicianul roman.

In varsta de 41 de ani, Spatafora s-a despartit de FCSB in iarna, dupa ce a lucrat sub comanda lui Laurentiu Reghecampf. Acesta a mai activat in trecut la Universitatea Craiova, Rapid, ASA Targu Mures, Astra si Olhanense.

"Un nou start, o noua echipa, o noua tara si un staff excelent. Sezonul 2017/18 va fi alb-negru", a scris Spatafora pe contul sau de Facebook.

Primul interviu acordat de Lucescu

Razvan Lucescu a vorbit pentru prima data din postura de antrenor al lui PAOK.

"Am apreciat PAOK si pentru ce a facut sezonul trecut. E o echipa cu jucatori de valoare. Nu ar fi profesionist din partea mea sa promit titlul sau ca vom cuceri Europa League, dar pot promite tuturor ca vom avea o mentalitate puternica si vom lupta in fiecare meci.

Trebuie sa ne adaptam foarte repede, eu si staff-ul, la fel si jucatorii, trebuie sa se adapteze metodelor noastre. Avem o echipa foarte buna. Vom vedea daca vom mai avea nevoie de alti jucatori, eu cred in cei care sunt acum aici, dar am si pretentii mari de la ei", a declarat Razvan Lucescu.

"In primul rand, sunt un antrenor caruia ii place foarte mult ca echipa lui sa aiba mingea, imi place si lucrez mult pentru atac sau pentru constructie, dar cel mai important lucru in fotbal este echilibrul.

Daca vrei doar sa ataci si sa nu te aperi, ok, vei marca trei goluri, dar vei primi patru.



Sau poate nu vei avea mingea, pentru ca atunci cand o vei pierde nu vei putea sa o recuperezi imediat si atunci vei avea probleme.

Toate echipele castigatoare din lume sunt echipe care stiu atat cum sa atace, cat si cum sa se apere", a mai spus Razvan Lucescu.