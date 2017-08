Antrenorul INDRAGOSTIT de romani anunta de ce l-a luat pe Tatarusanu in Franta! Declaratia lui Ranieri

Fostul stelist, Ciprian Tatarusanu, s-a transferat in aceasta vara la Nantes de la Fiorentina.

Claudio Ranieri, antrenorul italian al lui Nantes, a vorbit despre transferul lui Tatarusanu la echipa franceza si despre momentul in care i-a observat potentialul.

"L-am remarcat la primul meci pe banca nationala a Greciei. Am jucat contra Romaniei, iar el a jucat foarte bine. A avut cateva interventii excelente si Romania a castigat cu 1-0, din penalty. De atunci l-am urmarit si l-am vazut la Fiorentina. S-a ivit posibilitatea de a-l transfera. Ma bucur pentru acest transfer", a declarat Ranieri.

"In Romania sunt multi jucatori foarte buni. Hagi a castigat campionatul si vreau sa-l felicit pe acesta cale. Am lucrat cu romani si am jucatori preferati, dar nu vreau sa-i spun", a mai spus Ranieri.

De-a lungul carierei, italianul i-a mai avut elevi pe Adrian Ilie, la Valencia, sau Adrian Mutu, la Chelsea. Ultimul roman care a primit increderea lui Ranieri e pustiul Alex Pascanu, crescut in academia lui Leicester.