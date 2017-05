"Ramai la Depor sau pleci?" Anuntul facut de Florin Andone dupa ce a marcat o dubla senzationala pentru echipa sa

Florin Andone a marcat o dubla in victoria lui Deportivo cu Las Palmas, scor 3-0, din ultima etapa a campionatului spaniol. Romanul a terminat sezonul cu 12 goluri, la egalitate cu Kevin Gameiro, de la Atletico, si William Jose, de la Sociedad.

Florin Andone a incheiat sezonul cum nu se poate mai bine. Convocat de Daum pentru meciurile Romaniei cu Polonia si Chile, atacantul a bifat o dubla pentru Deportivo in meciul cu Las Palmas, incheiat 3-0. Acesta a incheiat sezonul cu 12 reusite stagionale.

La finalul partidei, Andone le-a spus jurnalistilor spanioli ca nu se gandeste la o despartire de Depor si ca nu are oferte concrete.

"Am inca 4 ani de contract aici si nu cred ca voi pleca. Nu am oferte. Ma simt mai bine decat in orice alt loc", a spus Florin Andone.