Puscas paraseste Serie A: "S-au inteles deja!" Transfer de iarna pentru tanarul atacant

George Puscas o paraseste pe Benevento, ultima clasata din Serie A.

Benevento a batut palma cu Palermo pentru transferul lui George Puscas din aceasta iarna, scrie Gazzetta dello Sport.

Internationalul U21 al Romaniei a jucat in 8 meciuri in acest sezon, dintre care doar 5 ca titular si a marcat in remiza cu Milan, 2-2, primul punct obtinut de Benevento in acest sezon.

Palermo ataca promovarea si cauta intariri in atac in aceasta iarna. "Cele doua echipe s-au inteles, iar Puscas este gata de transfer pentru ca vrea sa joace mai mult", scrie Gazzetta dello Sport.

Palermo are insa si nevoie de acceptul lui Inter Milano, clubul care il detine pe atacantul roman.

Palermo e prima in Serie B, cu 32 de puncte.