Prima reactie a FENOMENULUI Florin Andone, dupa ce a marcat al 7-lea gol in Spania in acest sezon

Florin Andone a reusit sa marcheze din nou pentru Deportivo.

Atacantul roman i-a adus un punct valoros lui Deportivo, in egalul cu Las Palmas, dupa ce a marcat al 7-lea sau gol in acest sezon.

Declarat jucatorul ultimei uni din acest sezon din Spania, Florin Andone isi continua forma extraordinara din acest sezon.

"A fost un meci destul de complicat, impotriva unei echipe mari. stiam ca este greu sa evoluezi pe acest teren, dar noi am incercat sa ne facem jocul, sa jucam pe contraatac, sa ne aparam bine si, la final, am avut norocul sa marcam un gol care ne-a intors in joc"

"Am dominat pe final si in ultimele zece minute am incercat sa obtinem victoria, dar nu s-a putut. Plecam de aici semimultumiti pentru ca in prima parte ne-am descurcat foarte prost, iar in a doua am evoluat mult mai bine"

"Echipa este in crestere. Trebuie sa continuam in ritmul acesta, sa muncim si sa ne gândim la urmatorul meci. Suntem intr-o forma buna si trebuie sa profitam de acest lucru", a declarat Florin Andone dupa meci.