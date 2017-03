Alin Tosca a comis-o in meciul cu Malaga, dar colegii l-au salvat.

Tosca a pasat in minutul 39 direct in piciorul unui adversar, care a scapat singur cu portarul si a deschis scorul. Totusi, Betis s-a impus la Malaga cu 2-1 cu golurile reusite de Martin si Sanabria. In urma acestui rezultat, Betis se afla pe locul 14 in La Liga.

Tosca nu a fost iertat de presa din Spania dupa aceasta greseala. A primit nota 4 pentru evolutia sa.

