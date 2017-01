Popa e gata sa joace pentru Reading! Poate debuta la Birmingham in aceasta seara

Adi Popa e pregatit sa intre la numai o zi dupa ce Reading i-a anuntat oficial transferul de la Steaua!

Popa e in lotul ales de Jaap Stam pentru jocul cu Birmingham din aceasta seara. Popa va incepe aproape sigur pe banca, dar are sanse importante sa intre pe parcurs.

Reading e pe 3 in Championship dupa 28 de meciuri, cu 52 de puncte, 6 mai putin decat Newcastle, care are insa si un joc in minus.

Transferul lui Adi Popa la Reading i-a adus lui Adi Popa 600 000 de euro. Jucatorul va castiga 800 000 de euro pe sezon in liga a doua engleza.