Politistii au descins la sediul clubului! Meciul in care echipa lui Rednic s-a salvat, suspectat de BLAT!

Partida Kortrijk-Mouscron, in urma careia formatia lui Rednic s-a salvat de la retrogradare, banuita a fi fost aranjata!

Politia belgiana i-a audiat, joi, pe jucatorii si pe conducatorii clubului Kortrijk, banuit ca nu si-ar fi aparat corect sansele in meciul de acasa, cu Mouscron, formatie antrenata de Mircea Rednic, in ultima etapa a sezonului regulat din Belgia, in urma careia oaspetii s-au salvat de la retrogradare dupa ce s-au impus cu 2-0.

Agenti ai compartimentului "Frauda si Fotbal" au descins la sediul clubului flamand si i-au audiat pe fotbalisti si pe oficiali cu privire la unele faze suspecte din meciul care a avut loc duminica.

"Un autogol al lui Kovacevici si o defensiva nesigura a gazdelor le-au permis celor de la Mouscron sa-si salveze pielea, un rezultat pe care managerul clubului Westerlo, Herman Wijnants, l-a considerat suspect", a scris dhnet.be.

Invinsa de Genk acasa cu 4-0, Westerlo a fost echipa care a retrogradat dupa ultima etapa.

Cluburile acuzate de "blat" au negat vehement orice aranajament la meciul din 12 martie.

"Kortrijk se delimiteaza de orice forma de frauda si va coopera cu autoritatile daca exista informatii concerte in acest caz", a anuntat clubul flamand, intr-un comunicat.

"Sunt indignat. Este un mare nimic. Anchetatorii pot rascoli toate birourile la Kortrijk si la Mouscron si sa verifice toate telefoanele si nu vor gasi vreo urma de ceea ce se spune. Daca incepem asa, ne putem uita si al celelate meciuri. Precum Westerlo, care a castigat la Anderlecht cu 2-1, e normal?", a declarat managerul gruparii valone, Juri Selak.

Mouscron este un club controlat de un controversat impresar israelian, Pini Zahavi, prin fondul de investitii "Gol Football Malta LTD" care ii apartine. Gruparea belgiana apare, potrivit gsp.ro, in dosarul Football Leaks, in legatura cu transferul fundasului Cristian Manea de la FC Viitorul la Apollon Limassol, pentru care gruparea patronata de Gheorghe Hagi a platit un comision de un milion de euro la o suma de transfer de 2,5 milioane de euro.

Sursa: News.ro