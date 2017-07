"Poate fi considerat facut! Semneaza marti". Tatarusanu va avea o noua echipa in 24 de ore

Transferul lui Ciprian Tatarusanu de la Fiorentina la Nantes a devenit o chestiune de ore, noteaza publicatia de specialitate tuttomercatoweb.com.

Mutarea internationalului roman Ciprian Tatarusanu (31 de ani) este tot mai aproape sa se oficializeze, italienii anuntand ca "poate fi considerata deja facuta".



Aflat de 3 ani la Firenze, Tatarusanu urmeaza sa ajunga in Ligue 1, la fosta campioana a Frantei din vremea in care Viorel Moldovan evolua pentru ea.



De asemenea, jurnalistii peninsulari noteaza portarul va semna in cursul zilei de marti.



96 de meciuri a jucat Tatarusanu la Fiorentina