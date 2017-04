Plecat la Brugge, Rotariu ii da intalnire lui Dinamo in Champions League: "Ar fi ceva fantastic"

Din Belgia, Rotariu ii da intalnire lui Dinamo in Champions League. "Dinamovistii n-au cum sa ajunga de pe locul 3", e ironic Duckadam.

Acum 10 ani, de Paste, Dinamo batea in Ghencea si cucerea ultimul titlu.

"O vad pe Dinamo in Champions League, de ce nu?! Ar fi super bine sa ne intalnim", spune tanarul fotbalist care evolueaza acum pentru Club Brugge.

Dinamo e la 5 puncte in spatele lui Hagi, cu care are derby in ziua de Paste.

"Diferenta de puncte este mare si eu cred ca Viitorul nu va scapa locul 2", mai spune stelistul Duckadam.