Piturca REVINE in fotbal! Unde poate ajunge fostul selectioner: "Imi doua saptamani vom decide"

Victor Piturca a stat pe bara dupa ultima aventura din lumea araba.

Piturca s-a despartit de Al Ittihad in 2016, iar de atunci nu a mai antrenat. Stefan Iovan anunta ca sunt discutii pentru ca Piturca si staff-ul sau sa plece intr-o noua aventura. Turcia, China si zona Golfului sunt tintele fostului selectioner.



"Avem un an de cand nu antrenam. Dupa cate stiu eu, Piti urmeaza sa primeasca o suma de bani de la fosta echipa. Voi merge in continuare alaturi de Piturca.

Asteptam sa vedem ce oferte sunt. In Turcia nu s-a terminat inca sezonul, iar in Golf abia s-a incheiat. Impresarii lucreaza. Am auzit ca ar fi ceva de prin China. In doua saptamani cred ca vom lua o decizie. Piturca este si pretentios si vrea o echipa cu care sa faca performanta. A mai primit oferte, dar nu a vrut sa preia echipa din mers", a spus Iovan la Digi.