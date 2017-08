Piturca nu s-a inteles cu africanii de la Zamalek! Salariul URIAS cerut de fostul selectioner

Victor Piturca a mers la Cairo, pentru a negocia cu Zamalek.

Piturca a mers la intalnirea cu presedintele lui Zamalek, Mortada Mansour, insa nu a fost multumit de oferta acestuia. Piturca a cerut un salariu de 1,7 milioane de dolari pe an, in timp ce egiptenii i-au propus doar 1 milion de euro pe an.



Zamalek ii cauta inlocuitor portughezului Augusto Inacio, care a fost concediat in urma cu doua saptamani.



Egiptenii au mai negociat cu fostul antrenor al lui Real Madrid, Bernd Schuster, care a cerut 2 milioane de dolari pe an, si cu suedezul Sven Goran Eriksson.