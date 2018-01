Pasa de gol pentru Razvan Marin! Premier League e cu ochii pe el! Anunt de ultima ora

Razvan Marin continua sa fie intr-o forma excelenta la Standard!

Dupa ce a marcat de 4 ori in ultimele 5 meciuri oficiale ale echipei din Liege, mijlocasul lui Standard a dat azi o pasa de gol in remiza cu Eupen, 2-2. In prelungirile primei reprize, jucatorul crescut de Viitorul i-a trimis perfect, in fata portii, lui Orlando Sa, care a inscris simplu. Scorul nu s-a mai modificat pana in minutul 92! Pocognoli a inscris din pasa lui M'Poku si Standard inca spera la un loc de play-off.

Presa belgiana scrie ca mai multe cluburi din Premier League au trimis scouteri la meci pentru a-i urmari pe jucatorii lui Standard. "Marin a facut unul dintre cele mai bune jocuri de cand s-a transferat in Belgia", noteaza La Derniere Heure.