Papp schimba echipa! Negociaza cu un club la care joaca patru romani! 

Paul Papp se desparte de elvetienii de la FC Will.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Trimis de Steaua in liga a doua elvetiana, Paul Papp e aproape sa schimbe echipa. Fundasul este dorit de Karabukspor din Turcia, club la care mai sunt legitimati Marius Alexe, Valerica Gaman, Cristi Tanase si Iasmin Latovlevici, scrie ProSport. Totusi, Papp are o problema. E impresariat de Anamaria Prodan, cea care nu poate sa duca jucatori in Turcia fara acordul firmei Becali. Sunt negocieri in acest moment, mai scrie sursa citata.



Turcii de la Karabuk apreciaza jucatorii romani si au incercat sa-i ia in aceasta iarna si pe Sapunaru si Adi Popa.