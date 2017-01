Pantilimon s-a saturat sa fie rezerva! Decizie surprinzatoare a portarului roman: cu cine e gata sa semneze

Costel Pantilimon nu a reusit sa se impuna la Watford, iar acum incearca sa-si salveze cariera!

Ajuns la 29 de ani, Pantilimon s-a saturat sa fie rezerva lui Gomes la Watford si a decis sa-si schimbe echipa in aceasta iarna.

Dupa 5 ani in care a avut doar 60 de meciuri jucate, Pantlimon e dispus sa coboare un nivel pana in Championship si sa semneze cu Derby County, anunta presa britanica. Derby se lupta pentru promovare, dar este pe locul 7 in acest moment.

Pantilimon a prins un singur meci in 2016 la Watford, echipa antrenata de italianul Walter Mazzari. Alaturi de Pantilimon, rezerva la englezi este si fostul portar al Stelei, Arlauskis.

Cota lui Pantilimon a scazut de la 6 la 4,5 milioane de euro de cand este rezerva la Watford.