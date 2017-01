Pantilimon, OUT de la Watford?! Anuntul de ultima ora facut in Anglia dupa accidentarea lui Costel

Pantilimon s-a accidentat in meciul cu Millwall din Cupa Angliei si lipseste cel putin o luna.

Watford a reactionat rapid. Sefii clubului l-au imprumutat de la Newcastle pe Tim Krul. Cedat in prima parte a sezonului la Ajax - pentru care n-a jucat insa decat la echipa a doua - olandezul de 28 de ani isi propune sa revina la cea mai buna forma dupa trecerea la Watford. Mutarea ar putea deveni permanenta in vara, in cazul in care Krul va confirma. Noul portar al lui Watford se va lupta pentru titularizare cu brazilianul Gomes. Chiar dupa ce revine, Pantilimon va fi a 3-a optiune in poarta echipei de pe Vicarage Road.



Costel Pantilimon, 29 de ani, are numai doua jocuri de Premier League intr-un an la Watford. In alte 38 de partide a fost rezerva.