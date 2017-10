Panica la Kayseri, Sumudica a primit o oferta de MILIOANE! Ce raspuns a dat

Marius Sumudica i-a impresionat pe turci cu startul de sezon pe care l-a avut la Kayserispor!

Antrenorul roman e neinvins de 7 meciuri! A pierdut doar cu Galata, in prima etapa, apoi a legat 4 victorii si doua egaluri, plus calificarea in Cupa Turciei.

Sumudica le-a atras atentia si milionarilor din Golf. Fostul antrenor al Astrei le-a spus turcilor ca a primit o propunere extrem de avantajoasa, pe care a refuzat-o pentru a continua cu Kayserispor!

"Am avut o oferta din Golf, foarte atractiva, dar am spus ca nu merg. Vreau sa raman aici si sa terminam in primele 8 la finalul sezonului", a explicat Sumudica.