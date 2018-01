Lovitura URIASA pentru Stanciu! E pe primul loc in topul TEPELOR la Anderlecht. Cat a costat fiecare gol marcat

Nicolae Stanciu nu i-a convins pe belgieni in anul si jumatate petrecut la Bruxelles.

Stanciu e cea mai proasta afacere facuta de Anderlecht in ultimii 10 ani, conform topului Walfoot. Stanciu e afacerea care i-a costat cel mai mult mult pe sefii campioanei de la Bruxelles. 10 milioane de euro a primit Gigi Becali in urma transferului! Daca patronul Stelei e fericit, belgienii isi masoara pierderile. Il vand pe Stanciu cu 4 milioane in aceasta iarna pentru a recupera cat mai mult din investitie. Stanciu a fost o afacere scumpa. Fiecare gol marcat de roman a costat 1,2 milioane de euro, in timp ce aparitiile mijlocasului pe teren au fost si ele scumpe. Practic, Anderlecht a dat 176 000 de euro pentru fiecare meci in care a jucat Stanciu!

Un alt fost stelist apare si el in top. Thereau - adus cu 2,9 milioane de euro si dat cu numai 500 000 la Charleroi - e al patrulea!