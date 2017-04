Omul care l-a scos pe Pantilimon din poarta lui Sunderland continua sa-l bantuie pe roman. Englezii anunta ca il va inlocui si la Watford

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL

Marti, 21:45. Real - Bayern.

Rezerva a veteranului Heurelho Gomes (36 de ani) in Premier League, la Watford, Costel Pantilimon s-ar putea desparti de formatia engleza la finalul sezonului. Motivul: omul care l-a scos din poarta lui Sunderland ar putea sa o faca din nou, de aceasta data la Watford.

Publicatia locala The Watford Observer anunta ca formatia "Viespilor" vrea sa-l transfere pe italianul Vito Mannone, de la Sunderland.

"Watford ia in considerare transferul lui Vito Mannone. Devenit rezerva pe Stadium of Light, in umbra lui Jordan Pickford, acesta este una dintre tintele lui Watford", scrie sursa citata, care noteaza ca cel sacrificat ar urma sa fie Pantilimon.

In varsta de 30 de ani, internationalul roman, cel mai inalt portar din Premier League, a bifat doar 2 meciuri in acest sezon (81 de minute).

Watford il mai are in lot si pe fostul stelist Giedrius Arlauskis.